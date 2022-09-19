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    Rıdvan Yılmaz, eleştirilerin odağında

    Rıdvan Yılmaz, eleştirilerin odağında

    Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoçya'da istenilen performansı gösteremedi. Milli futbolcu yedek kulübesine hapsoldu.
    • 19.09.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:36
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    Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, henüz istediği başlangıcı yapamadı.

    Kupa maçında bir asist yağan Rıdvan, gittiği günden bu yana ligde sadece 63 dakika forma giydi. İskoçya ekibine transferle ilgili eleştiri yöneltildi.

    Rıdvan Yılmaz, eleştirilerin odağında #1

    Rangers'ta forma Barisic'in

    Rangers'ta forma şansı bulamayan Rıdvan Yılmaz, antrenmanlarda beklentileri karşılayamamış ve medyadan eleştiri almıştı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da ilk 11'de Barisic'i gözdesi yapması üzerine Rıdvan için Avrupa hayali de kötü başlamış oldu.

    Van Bronckhorst da her fırsatta Rıdvan Yılmaz'ın fiziğini geliştirmesi gerektiğini söylüyor.

    Milli futbolcunun, hocasının isteği doğrultusunda hem fiziki açıdan eksiklerini gidermesi hem de yabancı dil konusunda kendisini geliştirmesi bekleniyor.

    Rıdvan Yılmaz, eleştirilerin odağında #2

    6.5 milyon euroya transfer oldu

    Rangers'a imza atarken, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a 6.5 milyon euro artı bonus bonservis bedeli kazandıran Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı.

    Genç futbolcu bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Rıdvan 4 maçta ise sarı kart gördü.

    Rıdvan Yılmaz, eleştirilerin odağında #3


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