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    Rıdvan Yılmaz: En iyi şekilde çıkacağız

    Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Kısa sürede daha iyi olacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 22:53
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    Rıdvan Yılmaz: En iyi şekilde çıkacağız

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

    "KISA SÜREDE DAHA İYİ OLACAĞIZ"

    İyi oynamadıklarını vurgulayan Rıdvan, "Maça iyi başlamadık, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bunlar olur, inşallah kısa sürede daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Yılmaz: En iyi şekilde çıkacağız #1

    "EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

    Önlerindeki fikstürle ilgili görüşleri sorulan genç oyuncu, "Bu maçta galip gelmek isterdik ama zorlu fikstürün altından da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

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