Rıdvan Yılmaz: Mayıslar bizim oldu

Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, kazanılan şampiyonluk ve Türkiye Kupası’nı değerlendirdi. Gelen 2 kupayı ve milli takıma seçilmesiyle ilgili genç futbolcu, “Mayıslar bizim oldu” dedi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon birçok maçta forma giyerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından, EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, şampiyonluğu ve kazanılan Türkiye Kupası’nı anlattı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen Rıdvan, “Şenol Güneş hocama çok teşekkür ediyorum. Beni ilk oynatan o olmuştu, Çaykur Rizespor maçında oynamıştım. 1 sene geçirdim kendisiyle. A Milli Takım’a gitmek çok büyük bir gurur. U16’dan itibaren milli takım formasını terletiyorum. Bu benim için bir hayaldi.





"BİR HAYALİMİ DAHA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM"

Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Bu sene benim için hayaller senesi oldu ve bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Önümde çok daha fazla hayalim var ve inşallah onları da gerçekleştiririm.

A Milli Takım’a Dorukhan abi de gidiyor. Kendisiyle konuştum. Genç olduğum için bana sahip çıkacaklardır. Çok güzel bir ortam olduğunu ve herkesin birbirini sevdiğini söyledi.

İnşallah ben de o ortamın içinde kendimi kanıtlayabilirim. Önemli olan oraya gitmek değil, orada kalıcı olmak. İnşallah futbol kariyerim bitene kadar A Milli Takım formasını terletirim” diyerek duygularını aktardı.





"MAYISLAR BİZİM OLDU"

15 Mayıs’ta gelen lig şampiyonluğu, 18 Mayıs’ta kazanılan Türkiye Kupası ve mayıs ayında A Milli Takım’a seçilen, 21 Mayıs doğumlu Rıdvan Yılmaz, kazanılan başarıları “Mayıslar bizim oldu” diyerek özetledi. Avrupa hayali olduğunu yineleyen genç oyuncu, “Her futbolcu gibi benim de Avrupa hayalim var. Çoğu hayalimi gerçekleştirdim; Beşiktaş’ta oynuyorum, A Milli Takım'a gittim. İnşallah süre bulurum A Milli Takım’da.

Şimdiki hayalim Avrupa’ya gitmek. Orayı görmek istiyorum ve oranın seviyesini tatmak istiyorum. Avrupa’ya gittikten sonra da Avrupa’da büyük kulüplere gitmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek istiyorum” dedi.



