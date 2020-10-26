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- Rıdvan Yılmaz: Olumsuz bir hava vardı ama toparladık
Rıdvan Yılmaz: Olumsuz bir hava vardı ama toparladık
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, takımla ilgili son duruma dair düşüncelerini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 19:26
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, takımdaki kara bulutların dağıldığını ve önlerine baktıklarını söyledi.
"OLUMSUZ BİR HAVA VARDI"
Üst üste galibiyetler almaları gerektiğini söyleyen Rıdvan, "Tam kadro 10 gün geçirdik. Büyük camiaların maçları kazanması gerektiğini herkes biliyor, taraftar galibiyet bekliyor. Olumsuz bir hava vardı ama toparladık." ifadelerini kullandı.