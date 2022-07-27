Rıdvan Yılmaz: Tugay Kerimoğlu'dan 22 yıl sonra Rangers'a giden ikinci Türk oyuncu

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa takımlarının radarına giren genç milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, İskoçya ekibi Rangers'ın kadrosuna kattığı ikinci Türk futbolcu oldu.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve A takımda gösterdiği performansla da Avrupa kulüplerini cezbeden 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta forma giyen ilk Türk oyuncu Tugay Kerimoğlu'nun transferinden 22 yıl sonra İskoçya temsilcisine imza attı.

Galatasaray altyapısından İskoçya ve İngiltere'ye

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, 2000 yılında Rangers ile anlaşarak altyapısından yetiştiği ve birçok şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'dan ayrıldı.

Rangers'a 1999-2000 sezonunun devre arasında transfer olan Tugay, takımda 1,5 yıl görev yaptı. İlk sezonunda 16 maçta görev alıp bir gol kaydeden orta saha oyuncusu, takımıyla lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. Tugay, 2000-2001 sezonunda ise 26 karşılaşmaya çıkarak 3 gol buldu. Rangers'ta gösterdiği performans, Tugay Kerimoğlu'na uzun yıllar görev yaptığı Blackburn Rovers formasıyla İngiltere Premier Lig kapılarını açtı.

Rıdvan'ın Rangers kariyeri 21'inde başladı

AA'nın haberine göre; altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 3 kupa kaldıran Rıdvan, Tugay Kerimoğlu ile benzer kariyer adımlarını izleyerek tercihini Rangers'tan yana kullandı. Rangers'a 30 yaşında imza atan Tugay Kerimoğlu'nun aksine transferi henüz 21 yaşında gerçekleşen Rıdvan, son yıllarda genç yaşta Avrupa'ya giden Türk futbolcular arasına katıldı.

Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers'ta VİDEO





Beşiktaş altyapısından yetişti

Genç sol bek, 2009'da altyapısına dahil olduğu siyah-beyazlılarla 2018-2019 sezonunda A takıma yükseldi. Beşiktaş'taki 62 maçlık kariyerinde 4 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Rıdvan Yılmaz, bonuslar eklendiğinde 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'ın yolunu tuttu.

"Rangers taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

"Rangers büyüklüğünde bir takıma katıldığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlanıyorum. Rangers, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Önümüzdeki meydan okumalar için heyecanlıyım. Rangers taraftarı hakkında çok şey duydum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."



18 yaşında profesyonel olan Rıdvan, Beşiktaş formasıyla 52 lig maçına çıkıp 4 gol attı ve 7 asist yaptı.







