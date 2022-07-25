Beşiktaş, genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın resmen İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 2,25 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılıuğında Rangers'a transfer olduğunu resmen bildirdi.

Sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek

Rıdvan Yılmaz'ın sonraki satışı ya da başka bir takıma kiralanması halinde Beşiktaş'ın %20 pay hakkı olacak.

5 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş ile anlaşan Rangers, Rıdvan Yılmaz ile de görüşmeye başlayıp mutlu sona ulaştı. İskoç kulübü, yıllık net 1 milyon euro maaş ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Rangers'a imza atan Rıdvan Yılmaz törenin ardından şunları kaydetti:

"Rangers taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

"Rangers büyüklüğünde bir takıma katıldığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlanıyorum. Rangers, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Önümüzdeki meydan okumalar için heyecanlıyım. Rangers taraftarı hakkında çok şey duydum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."



18 yaşında profesyonel olan Rıdvan, Beşiktaş formasıyla 52 lig maçına çıkıp 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers'ta VİDEO















