Petrol
101.13
0.94%
Euro
18.2638
0.34%
Dolar
17.831
0.33%
Altın
989.3
0.63%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.259
-3.42%
BTXN Coin
10.17
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers'ta

    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers'ta

    Beşiktaş, genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 19:18
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 19:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın resmen İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olduğunu açıkladı.

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 2,25 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılıuğında Rangers'a transfer olduğunu resmen bildirdi.

    Sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek

    Rıdvan Yılmaz'ın sonraki satışı ya da başka bir takıma kiralanması halinde Beşiktaş'ın %20 pay hakkı olacak.

    5 yıllık sözleşme imzalandı

    Beşiktaş ile anlaşan Rangers, Rıdvan Yılmaz ile de görüşmeye başlayıp mutlu sona ulaştı. İskoç kulübü, yıllık net 1 milyon euro maaş ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Rangers'a imza atan Rıdvan Yılmaz törenin ardından şunları kaydetti:

    "Rangers taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

    "Rangers büyüklüğünde bir takıma katıldığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlanıyorum. Rangers, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Önümüzdeki meydan okumalar için heyecanlıyım. Rangers taraftarı hakkında çok şey duydum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

    18 yaşında profesyonel olan Rıdvan, Beşiktaş formasıyla 52 lig maçına çıkıp 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers'ta VİDEO


    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers ta #1

    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers ta #2

    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers ta #3

    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers ta #4

    Rıdvan Yılmaz resmen Glasgow Rangers ta #5


    İlginizi Çekebilir

    Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atama Resmi Gazete'de
    İç Haber

    Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atama Resmi Gazete'de

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı
    Eğitim

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir