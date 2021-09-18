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    Rıdvan Yılmaz: Seriye devam etmek istiyoruz

    Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta ağları sarsan Rıdvan Yılmaz açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 21:25
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    Rıdvan Yılmaz: Seriye devam etmek istiyoruz

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.

    "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

    İyi sonuçlarla devam etmeyi umduklarını kaydeden genç oyuncu, "2-0'dan geri döndüğümüz için çok mutluyum. Takıma katkı sağladım. İnşallah iyi sonuçlar alarak devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yoruldu. Çok sakat oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yaptı. Galibiyet serimize devam etmek istiyoruz." dedi.

    Rıdvan Yılmaz: Seriye devam etmek istiyoruz #1

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