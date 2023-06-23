Rıdvan Yılmaz: Türkiye'ye dönmek istemiyorum İskoç takımı Rangers'ın Türk sol beki Rıdvan Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi.

İskoçya'nın Rangers takımında oynayan Rıdvan Yılmaz, kariyer planlaması ve İskoçya'daki günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

İskoçya'da tek başıma yaşıyorum. Evi temizleme konusunda kendimi geliştirdim. Orada tesiste kalma gibi bir durum yok. Maç günlerinden kamp yok. Maçtan üç saat önce statta toplanıp, yemeğimizi yiyoruz ve maça çıkıyoruz.

"65 kilo olunca fiziğimi geliştireceğimi söylediler"

Çok derbide oynadım ama Celtic maçında taraftarla inanılmazdı. Oyuncular inanılmaz çalışmayı seviyorlar. İlk gittiğimde fiziksel olarak hazır değildim. 62 kilo gittim oraya. 65 kilo olunca fiziğimi geliştireceğimi söylediler. Orada çalışmadığın zaman göze batıyorsun. Orada bana belli bir program verdiler ve onu uyguladım.

"Fiziksel olarak bizden çok kuvvetliler"

Türkiye Ligi'ne göre İskoçya'da fizk kalite daha yukarıda. Fiziksel olarak bizden çok kuvvetliler. Antrenmanlar da maçlar da çok sert geçiyor. Kuvvet çok farkı bir seviyede orada.

"Masuaku iyi bir oyuncu"

Giovanni van Bronckhorst ile daha arkadaş gibiydik. Şakalaşırdı bizlerle. Şimdi hocamız Michael Beale ise biraz daha ciddi. Sağolsun bana son 5 maçta şans verdi. Arthur Masuaku iyi bir oyuncu. Kariyerli bir futbolcu, Premier Lig'de oynamış. İzlediğim, gördüğüm kadarıyla herkes mutlu kendisinden.

"Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum"