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    Rıdvan Yılmaz: Uçakları temizlemek 3 dakika sürdü

    Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz maçın sadece 3 dakika uzamasına itiraz etti. Başarılı oyuncu hakeme eleştiride bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 23:00
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    Rıdvan Yılmaz: Uçakları temizlemek 3 dakika sürdü

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 0-0 biten Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Maçı değerlendiren Rıdvan, "İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak." dedi.

    "Bize neden 3 dakika uzatma verildi?"

    Maçın 3 dakika uzamasıyla ilgili olarak genç kanat oyuncusu, "Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Yılmaz: Uçakları temizlemek 3 dakika sürdü #1


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