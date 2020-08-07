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    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart talip oldu

    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart talip oldu

    Beşiktaş'ın gelecek vaat eden sol beki Rıdvan Yılmaz'a Almanya Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Stuttgart talip oldu. Genç futbolcu için görüşmeler sürüyor...
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 14:24
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 14:24
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    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart talip oldu

    Beşiktaş’ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz’a Almanya’dan talip çıktı.

    Pandemi sonrası oynanan ilk dört maça ilk 11’de başlayan Rıdvan, Beşiktaş adına umut vadeden oyuncuların başında geliyor. Genç oyuncu gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.

    Rıdvan Yılmaz a Stuttgart talip oldu #1

    TEKLİF 2 MİLYON EURO + TAKAS

    Bu sezon Bundesliga’ya yükselme hakkı kazanan Stuttgart, genç oyuncunun transferi için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar, Rıdvan için 5 milyon euroluk bir bonservis ücreti talep etti. Alman ekibi ise bu rakamı fazla bulurken 2 milyon euro artı genç sol bek Borna Sosa’yı teklif etti.

    Pazarlıkların devam ettiği, ortak paydada buluşulması halinde ise transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

    Rıdvan Yılmaz a Stuttgart talip oldu #2

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