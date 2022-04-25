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    Rıdvan Yılmaz'ın maaşı tartışmaya neden oldu

    Rıdvan Yılmaz'ın maaşı tartışmaya neden oldu

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın aldığı maaşın aylık 15 bin TL civarında olduğu ortaya çıktı.
    • 25.04.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:50
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    Süper Lig'de artık son haftalar oynanırken, genç oyuncuların da talipleri giderek artıyor. Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala takımlar, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden arayışa geçti.

    Bu sezon lige genç oyuncular damga vurdu. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de Arda Güler ve Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz gibi gençlerin talipleri bir hayli arttı.

    Rıdvan Yılmaz ın maaşı tartışmaya neden oldu #1

    Avrupa'dan talipleri var

    Siyah-beyazlıların sol beki Rıdvan Yılmaz'ı da Avrupa'dan birçok kulüp kadrosuna katmak istiyor. Bu talipler arasında Torino ve Frankfurt bir adım önde görünüyor.

    Formda oyuncunun bu kadar talibi varken siyah-beyazlılardan aldığı maaş ise tartışma yarattı.

    Rıdvan Yılmaz ın maaşı tartışmaya neden oldu #2

    Aylık 15 bin TL kazanıyor

    Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan aylık 15 bin TL gibi bir ücret kazanıyor.

    Siyah-beyazlılarda milyon eurolar kazanıp kadro dışı kalan N'Sakala, Ljajic ve Lens gibi oyuncuların yanında Rıdvan Yılmaz'ın bu ücreti alması tepki topladı.

    Rıdvan Yılmaz ın maaşı tartışmaya neden oldu #3


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