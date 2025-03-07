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Haber Merkezi

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında dün akşam sahasında Rangers'ı ağırladı.

Karşılaşma Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 76 DAKİKA SAHADA KALDI

Tur şansını zora sokan Fenerbahçe karşısında Rangers'ta, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da forma giydi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rıdvan, 76. dakikada yerini Sterling'e bıraktı.

Başarılı bir oyun ortaya koyan Rıdvan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.

RÖPORTAJ VERİRKEN KAFASI KARIŞTI: GÜLÜMSETEN ANLAR YAŞANDI

Mücadeleyle ilgili konuşan Rıdvan, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken bir anda kafa karışıklığı yaşadı.

O anlarda birden Türkçe'den İngilizceye geçen Rıdvan daha sonra kendisini düzeltti.

"Çok önemli bir galibiyet 'but' (ama) kafam İngilizceye gitti pardon." diyerek izleyenleri gülümsetti.