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Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu
Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Rıdvan Yılmaz'ın, 2 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 10:38
- Güncelleme : 01.02.2021 - 11:02
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçının 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Fabrice N'Sakala girmişti.
19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçının yanı sıra, Türkiye kupasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.