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    Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu

    Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Rıdvan Yılmaz'ın, 2 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 11:02
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    Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu

    Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

    4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

    Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçının 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Fabrice N'Sakala girmişti.

    19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçının yanı sıra, Türkiye kupasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Rıdvan Yılmaz ın sağlık durumu #1

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