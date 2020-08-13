Riera: Fatih Terim tüm zamanların en iyisi hocası

Fatih Terim'in yeni yardımcısı Riera, tecrübeli teknik adama övgüler yağdırdı.

Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Albert Riera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ"

Fatih Terim ile birlikte antrenörlük kariyerinde çok şey öğreneceğine vurgu yapan Albert Riera, “Hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye´nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü. Ayrıca sadece bir teknik direktör olarak değil takımla ilgili birçok farklı alanı yönetebilen biri o. Hocadan her detayı yönetmeyi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak." dedi.

"TERİM OKUL GİBİ"

38 yaşındaki antrenör, "Hocadan öğrenebileceklerim arasında saha içi, saha dışı, teknik, taktik soyunma odasını yönetmek, karakter oyunculara nasıl davranılabileceği, psikoloji gibi konular var. O, oyuncuların psikolojisine de çok önem veren biri. Bazı antrenörler teknik ve taktik anlamda iyi olabilir. Ancak Fatih Terim ile çalışmayı arzu etmemin sebebi tüm bunları başarılı bir şekilde yönetebilmesi. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o, bir okul gibi.” diyerek sözlerini noktaladı.