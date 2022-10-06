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    Rigas FS - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Rigas FS takımıyla oynuyor.
    • 06.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:06
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    Rigas FS - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Başakşehir, Letonya'nın Rigas FS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

    A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Muhammet, Hasan Ali, Ndayishimiye, Touba, Caiçara, Berkay, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka,

    Rigas: Steinbors, Lipscek, Stuglis, Jagodinskis, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Emerson, Simkovic, Ilic


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