Rigobert Song: Tüm hayatımı Cim Bom'a verdim

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, 2022 Dünya Kupası kura çekimi sırasında soruları yanıtladı, "Cim Bom'u seviyorum. Tüm hayatımı Cim Bom'a verdim. Onlar da bana aynı şeyi verdiler" dedi.

2022 Dünya Kupası kura çekimi sırasında TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Song, "Hayatım boyunca futbol için çalıştım. Bu Dünya Kupası Katar'da oynanacak.

Bence bu güzel bir deneyim olacak. Kamerun güvenli bir takım. Çalışkan bir takım. Umarım her şey çok güzel olacaktır" dedi.

Kamerun'dan beklentileriniz nedir sorusuna ise Song, "Bu bir turnuva. Kolay olacağını söylemiyorum. Ancak o an geldiğinde kazanmak için gerekeni yapacağız ve çalışacağız. Çok iyi bir takımımız var. Fark yaratmaya çalışacağız. Brezilya da o grupta. Gerekeni yapıp ikinci tura kalmak istiyoruz." yanıtını verdi.

“TÜM HAYATIMI CİM BOM’A VERDİM”

Süper Lig'le ilgili düşünceleri ve sundan sonraki hedefleriyle ilgili olarak da Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, "Cim Bom... Cim Bom'u seviyorum. 4 yıl orada oynadım. Tüm hayatımı onlara verdim. Onlar bana aynı şeyi verdiler. Çok mutluydum. Galatasaray ve Türkiye'de oynadığım için çok mutluydum. Galatasaray, Türkiye'deki ilk takımım. Onlarla her şey kazandım. Türkler bizim gibi. Trabzonspor'da iki yıl oynadım. Çok mutluydum. Türkiye'yi çok özlüyorum. Şu anda da mutluyum. Bana öğrettiğiniz şeyleri başkalarına öğretiyorum. Belki Türkiye'de daha sonra teknik direktör olarak dönerim. Kim bilir? Türkiye'yi çok seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.