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    Rio Ave 11'inin maaşı Lens'in maaşından az

    Rio Ave 11'inin maaşı Lens'in maaşından az

    Siyah-beyazlı takımın dün penaltılarla elendiği Rio Ave takımının, yıllık maaş bütçesi şaşırttı. Portekiz temsilcisinin, ilk 11'de çıkan futbolculara yıllık toplam 1.9 milyon euro ödediği öğrenildi.
    • Özel İçerik
    • 25.09.2020 - 11:54
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    Kralspor.com/Araştırma Haber

    Beşiktaş'ın dün Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye elenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı sürüyor.

    Bu yenilginin ardından iki takım futbolcuları arasında uçurum niteliği taşıyan maaş farkı da gözler önüne serildi.

    Rio Ave'nin dün akşam Beşiktaş karşısına çıktığı ilk 11'in toplamda 1.9 milyon euro maaş kazandığı öğrenilirken, bu rakamın Jeremain Lens'in maaşı olan 2.2 milyon eurodan az olduğu da gözlerden kaçmadı.

    Takımın en çok kazanan futbolcusu olan Lucas Piazon, Rio Ave'den Chelsea'den aldığı maaşın yüzde 25'i olan 302 bin euroyu kazanıyor.

    Rio Ave 11 inin maaşı Lens in maaşından az #1

    İşte Rio Ave'nin 11'inin yıllık maaşları

    Pawel Kieszek - 125 bin euro
    Matheus Reis - 95 bin euro
    Ivo Pinto - 100 bin euro
    Toni Borevkovic - 91 bin euro
    Carlos Mane - 196 bin euro
    Bruno Moreira - 106 bin euro
    Tarantini - 106 bin euro
    Filipe Augusto - 157 bin euro
    Aderllan Santos - 281 bin euro (kiralık futbolcuya ödenen pay)
    Lucas Piazon - 302 bin euro (kiralık futbolcuya ödenen pay)
    Francisco Geraldes - 358 bin euro

    Rio Ave 11 inin maaşı Lens in maaşından az #2

    LENS TEK BAŞINA HEPSİNDEN FAZLA ALIYOR

    Öte yandan dün sahada tel tel dökülen Lens, Rio Aveli futbolcuların tamamının aldığı ücretten fazla maaş alıyor.

    Beşiktaşlı bazı oyuncuların yıllık ücretleri:

    Lens - 2.3 milyon euro
    Ljajic - 2.2 milyon euro
    Vida - 3 milyon euro

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