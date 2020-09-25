Rio Ave 11'inin maaşı Lens'in maaşından az

Siyah-beyazlı takımın dün penaltılarla elendiği Rio Ave takımının, yıllık maaş bütçesi şaşırttı. Portekiz temsilcisinin, ilk 11'de çıkan futbolculara yıllık toplam 1.9 milyon euro ödediği öğrenildi.

Kralspor.com/Araştırma Haber

Beşiktaş'ın dün Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye elenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı sürüyor.

Bu yenilginin ardından iki takım futbolcuları arasında uçurum niteliği taşıyan maaş farkı da gözler önüne serildi.

Rio Ave'nin dün akşam Beşiktaş karşısına çıktığı ilk 11'in toplamda 1.9 milyon euro maaş kazandığı öğrenilirken, bu rakamın Jeremain Lens'in maaşı olan 2.2 milyon eurodan az olduğu da gözlerden kaçmadı.

Takımın en çok kazanan futbolcusu olan Lucas Piazon, Rio Ave'den Chelsea'den aldığı maaşın yüzde 25'i olan 302 bin euroyu kazanıyor.

İşte Rio Ave'nin 11'inin yıllık maaşları

Pawel Kieszek - 125 bin euro

Matheus Reis - 95 bin euro

Ivo Pinto - 100 bin euro

Toni Borevkovic - 91 bin euro

Carlos Mane - 196 bin euro

Bruno Moreira - 106 bin euro

Tarantini - 106 bin euro

Filipe Augusto - 157 bin euro

Aderllan Santos - 281 bin euro (kiralık futbolcuya ödenen pay)

Lucas Piazon - 302 bin euro (kiralık futbolcuya ödenen pay)

Francisco Geraldes - 358 bin euro

LENS TEK BAŞINA HEPSİNDEN FAZLA ALIYOR

Öte yandan dün sahada tel tel dökülen Lens, Rio Aveli futbolcuların tamamının aldığı ücretten fazla maaş alıyor.

Beşiktaşlı bazı oyuncuların yıllık ücretleri:

Lens - 2.3 milyon euro

Ljajic - 2.2 milyon euro

Vida - 3 milyon euro