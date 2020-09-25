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- Rio Ave 11'inin maaşı Lens'in maaşından az
Rio Ave 11'inin maaşı Lens'in maaşından az
- Özel İçerik
- 25.09.2020 - 11:54
Kralspor.com/Araştırma Haber
Beşiktaş'ın dün Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye elenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı sürüyor.
Bu yenilginin ardından iki takım futbolcuları arasında uçurum niteliği taşıyan maaş farkı da gözler önüne serildi.
Rio Ave'nin dün akşam Beşiktaş karşısına çıktığı ilk 11'in toplamda 1.9 milyon euro maaş kazandığı öğrenilirken, bu rakamın Jeremain Lens'in maaşı olan 2.2 milyon eurodan az olduğu da gözlerden kaçmadı.
Takımın en çok kazanan futbolcusu olan Lucas Piazon, Rio Ave'den Chelsea'den aldığı maaşın yüzde 25'i olan 302 bin euroyu kazanıyor.
İşte Rio Ave'nin 11'inin yıllık maaşları
Pawel Kieszek - 125 bin euro
Matheus Reis - 95 bin euro
Ivo Pinto - 100 bin euro
Toni Borevkovic - 91 bin euro
Carlos Mane - 196 bin euro
Bruno Moreira - 106 bin euro
Tarantini - 106 bin euro
Filipe Augusto - 157 bin euro
Aderllan Santos - 281 bin euro (kiralık futbolcuya ödenen pay)
Lucas Piazon - 302 bin euro (kiralık futbolcuya ödenen pay)
Francisco Geraldes - 358 bin euro
LENS TEK BAŞINA HEPSİNDEN FAZLA ALIYOR
Öte yandan dün sahada tel tel dökülen Lens, Rio Aveli futbolcuların tamamının aldığı ücretten fazla maaş alıyor.
Beşiktaşlı bazı oyuncuların yıllık ücretleri:
Lens - 2.3 milyon euro
Ljajic - 2.2 milyon euro
Vida - 3 milyon euro