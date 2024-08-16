Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho eleştirisi! Maçlar sahada kazanılır

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapatmıştı.

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağlamıştı.

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

FERDINAND, MOURINHO'YU ELEŞTİRDİ

Alınan bu sonucun ardından ise Avrupa basınından dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya eleştiriler geldi.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Mourinho'nun oynattığı futbolu ve hakemlerle kurduğu diyaloglarla tepki gösterdi.

"MAÇLAR SAHADA KAZANILIR"

Futbol yorumcusu Ferdinand, Portekizli teknik adam hakkında şu sözleri sarf etti:

Mourinho'nun Lille karşısında neden artık Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını gördük. Hakemler ile uğraşmaktansa futbola konsantre olmalı. Maçlar sahada kazanılır.