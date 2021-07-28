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    Riqui Puig'i Robin van Persie sandılar

    Riqui Puig'i Robin van Persie sandılar

    Barcelona futbolcu Riqui Puig'in son fotoğrafı, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie'ye benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 14:34
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    Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

    ÇOK BENZİYOR

    Katalan ekibi, altyapısından çıkan Riqui Puig'in fotoğrafını paylaştı. Ancak asıl olay bu değildi. İspanyol futbolcunun, Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'ye olan benzerliği dikkat çekti.

    Riqui Puig i Robin van Persie sandılar #1

    "NEDEN VAN PERSIE'Yİ PAYLAŞTINIZ"

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ilk başta "Neden van Persie'nin fotoğrafını paylaştınız?" şeklinde sorular sorsa da gerçek kısa sürede anlaşılınca benzerlik de ağızları açık bıraktı.

    Riqui Puig'in fotoğrafı:

    Riqui Puig i Robin van Persie sandılar #2

    Van Persie'nin fotoğrafı:

    Riqui Puig i Robin van Persie sandılar #3

    Öte yandan Robin van Persie de sosyal medya hesabından benzetmelere atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Hollandalı eski futbolcu, "Bu sezon iyi şanslar oğlum." diyerek Twitter esprilerine katıldı.

    Riqui Puig i Robin van Persie sandılar #4

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