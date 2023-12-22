Riva'da Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşiyor Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı başladı.

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ensonhaber.com

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi’nde başladı.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile diğer kulüp başkanları ve TFF yöneticileri katıldı.

Birçok konu ele alınacak

Toplantıda İstanbulspor’un sahadan çekilmesi, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı, hakem hataları, yayıncı kuruluş maddeleri başta olmak üzere birçok madde ele alınacak.

Kulüpler Birliği toplantısının tamamlanmasının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.