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- Rivaldo: O güne kadar Tanrı'ya inanmıyordum
Rivaldo: O güne kadar Tanrı'ya inanmıyordum
Brezilya'nın unutulmaz futbolcularından biri olan Rivaldo yaşadığı bir olaya kadar inancı olmadığını ancak sonrasında kendisini Tanrı'ya adadığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 13.10.2020 - 10:09
- Güncelleme : 13.10.2020 - 10:09
Brezilyalı eski efsane futbolculardan Rivaldo, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Tanrı inancı olmadan büyüdüğünü söyleyen Rivaldo, daha sonra başına gelen bir olaydan sonra tanrı inancının oluştuğunu söyledi.
"SESLER DUYMAYA BAŞLADIM"
Rivaldo, "Tanrı'ya inanmıyordum. 2004 yılında, trafik kazasında öleceğimi söyleyen sesler duymaya başladım. Sürekli, çok net şekilde duyuyordum. Sonra bir gün, başka ses, Tanrı'ya inanırsam ölmeyeceğimi söyledi." sözlerini kullandı.
Sesi duyduğu gün hayatını Tanrı'ya adadığını belirten Rivaldo, daha sonra bahsettiği seslerin hiçbirini duymadığını söyledi.