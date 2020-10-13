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Rivaldo: O güne kadar Tanrı'ya inanmıyordum

Rivaldo: O güne kadar Tanrı'ya inanmıyordum

Brezilya'nın unutulmaz futbolcularından biri olan Rivaldo yaşadığı bir olaya kadar inancı olmadığını ancak sonrasında kendisini Tanrı'ya adadığını söyledi.