Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili “Beşiktaş ile resmi bir görüşmem kesinlikle yok. Öyle bir şey olmadı. Olursa, gelirse ona göre konuşuruz." dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki beşinci galibiyeti alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Maçtan öncede iki güzel galibiyetler aldık. Galibiyetlerimizin hiç biri şans değildi. Ne Alanya maçı ne de Hatay maçı. İkisinde de çok çok iyi oynayarak kazandık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Galatasaray takımı gerçekten kaliteli bir takım.

Bundan önceki Galatasaray takımından çok daha disiplinli bir takım. Bunu Avrupa kupası maçlarında da gösterdiler. Zor bir maç olacağı belliydi. Biz maçın başından sonuna kadar disiplini bozmamaya çalıştık. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Üzüldüğümüz şey Muslera’nın sakatlanması. Bizim için çok önemliydi ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Sadece Muslera’nın sakatlanmasından dolayı üzgünüz, böyle olmasını istemezdik” dedi.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile görüşmedim İZLE









"BEŞİKTAŞ İLE RESMİ GÖRÜŞMEM OLMADI"

Bir gazetecinin “Adınız Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor. Neler söylersiniz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Burada onu konuşmanın yeri değil. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü bu kulüple benim kendi aramda olan bir şey, Sivasspor ile olan bir şey. Onu mukaveleye koymadım zaten başka nedenlerden dolayı. Beşiktaş ile resmi bir görüşmem kesinlikle yok.

Öyle bir şey olmadı. Olursa, gelirse ona göre konuşuruz. Beşiktaş biliyorsunuz benim futbol hayatımın geçtiği bir yer. Sadece orada başladım orada bıraktım. Sivas’ta benim doğduğum büyüdüğüm yer. İkisi de benim için çok çok önemli. En iyi şey ne ise onu inşallah yaparız.” yanıtını verdi.



