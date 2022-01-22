Rıza Çalımbay: 1-2 tane daha gol bulmamız gerekiyordu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Fenerbahçe karşılaşması sonrasında, "İkinci yarıda 1-2 tane daha gol bulmamız gerekiyordu ama olmadı" dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay kaçan 2 puandan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Çalımbay açıklamalarında, "İlk yarı istediğimiz şekilde oynayamadık. 1-0 mağlup kapattıktan sonra ikinci yarıda taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyordu. En çok orta yaptığımız maçlardan biriydi, çok güzel de pozisyonlar yakaladık.

“1-2 TANE DAHA GOL BULMAMIZ GEREKİYORDU”

Maçı iyi bir şekilde bitirmek istiyorduk ve elimizden gelen gayreti gösterdik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kayode, bana göre mükemmel oynadı ve oyunun şeklini değiştirdi Sefa'yla beraber. Bana göre ikinci yarıda 1-2 tane daha gol bulmamız gerekiyordu ama olmadı.

Transfer yapmamız gerekiyor. Zaten sakatlarımız var. Hasta olan, AFCON'da olan oyuncularımız var. Yetişmiyor, bazen olmuyor ama kesinlikle planımız var. Bu maç böyle gitti ama bir sürü maç oynayacağız. Bu oyuncuların ne zaman döneceği belli değil." ifadelerini kullandı.