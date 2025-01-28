Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan olmak istiyorum

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Teknik direktör Rıza Çalımbay, Flash Futbol'a açıklamalarda bulundu.

61 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından ve Beşiktaş'tan bahsetti.

Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi.

Son iki maçı başarılıydı. Fakat Antalyaspor maçını kazanmaları gerekiyordu. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Beşiktaş, yukarıda kalmak istiyorsa bu maçları kazanması gerekiyordu maalesef olmadı.

"CENGİZ ÜNDER, BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündeminde olan Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa ve alınırsa mutlaka faydası olur. Cengiz Ünder, sıradan bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu ama alışabilecek mi belli değil eğer alışırsa çok etkili olur.

"ANDERSON TALISCA KALİTELİ BİR OYUNCU"

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi için de fikirlerini belirtti.

Eğer eskisi gibiyse çok faydalı olur. Yıllardır onu kimse seyretmedi. Kaliteli bir oyuncu, Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var forvet arkası olarak oynaması açısından. Fenerbahçe bu transferle beraber biraz daha güçlendi. Önemli olan oynadığı yer Arabistan futbolu ile burası arasında çok fark var. Türkiye'de futbol oynamak çok daha zor. Şu an konuşmak için çok erken, önce bir görmek gerekiyor.

"F.BAHÇE VE G.SARAY'I YAKALAMAK İSTİYORSA SERİ YAPMALARI LAZIM"

Efsane Teknik Direktör, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Fenerbahçe seri yakalamak için hemen 3- 4 adet transfer yaptı. Bir taraftan Galatasaray son haftalarda düşüşe geçti. Artık oynanacak maçların telafisi yok. Galatasaray'ı durduracak tek şey Avrupa kupa maçları ve lig maçlarını üst üste oynaması olur.

"BEŞİKTAŞ ÇAĞIRSA GİDERİM"

Beşiktaş'ı çalıştırmayı tabii ki isterim. Ben gittiğim zaman zor bir zamandı, ben hiçbir zaman kolay bir zamanda veya alın size transferler getirdik, takım kurduk denilen bir zamanda gitmedim. Yabancı hocalar gelirse hemen transfer yapıyorlar. Bizde öyle bir şey yok, ne zaman çağırsalar gidiyoruz.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI OLMAK İSTERİM"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki gelecek hayalini açıkladı.

Teknik direktörlük dışında bir şey yapacak olsam Başkan olmak isterim, olmayacak bir şey değil. Başkan olsam eski arkadaşlarımızla beraber güzel işler yaparız, güzel bir yönetim çıkarırız, bu biraz zaman alır ama yaparız.

"KENDİ YETİŞTİRDİKLERİ İNSANLARA DEĞER VERMİYOLAR"

Çalımbay, Beşiktaş'tan son ayrıldığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendileri Beşiktaşlılarla götüreceğiz diyerek başladılar ama sonrasında bambaşka bir şey oldu. Ayrılıklar oldu, ayrılıklar olur ama güzel bir şekilde ayrılmak gerekiyor. Beni veya başka insanları oraya getirirken nasıl getiriyorsan aynı şekilde güzel bir şekilde yolcu edebilirsin. Başkan Hasan Arat bir yanlış yaptı. Ben gittiğimde hiç bir şey yapılmadan hadi evine git der gibi gidiyorum benden sonra Santos geliyor Santos giderken plaket veriyorsun. Benim en çok kırıldığım şey deplasmanda maça giderken ayrılmam gerektiğinin tebligatının gelmesi. Biz orada Lugano'yu yendik 6 tane altyapıdan oyuncu oynattım. Bize biraz sabretseler biz çok güzel şeyler yapardık ama maalesef kendi yetiştirdikleri insanlara değer vermiyorlar.

"SAMET AĞABEY VE FEYYAZ'DAN DESTEK GÖRMEDİM"

Başkan Hasan Arat döneminde yönetimde olan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'dan destek görmediğini açıklayan tecrübeli hoca, konuşmasını şöyle sürdürdü: