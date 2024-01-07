Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta kırgın olduğu isimleri açıkladı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a değil şahıslara kırgın olduğunu ifade etti. Çalımbay, "Samet Ağabey'e var kırgınlığım, Feyyaz'a var ve Hasan Arat'a var" dedi.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 21 Aralık tarihinde Süper Lig’in 17. haftasında alınan 3-1’lik Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’taki görevinden ayrılmıştı.

Yaşanan bu vedanın ardından siyah-beyazlı takım teknik direktör arayışlarına devam ederken takımı U19 çalıştırıcısı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti.

Görevinden ayrılan Çalımbay, Beşiktaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularına yanıt verdi.

"Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için gittim"

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı:

Ben o gün Beşiktaşlıyım diye gittim, Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için gittim! Şimdi de giderim! Şimdi de beni çağırsalar giderim.

"Rıza Çalımbay üç maçlık, dört maçlık antrenör değil"

3-4 maçlık antrenör olmadığını belirten Çalımbay, şunları dedi:

Giderim! O yöneticiler için gitmiyorum ben oraya, ben Beşiktaş için gidiyorum. İnsanlar bunu anlamadılar, ben giderim, 3 maç, 4 maç... Ama, Rıza Çalımbay üç maçlık, dört maçlık antrenör değil, öyle bir şey yok! Ben öyle bir şeye imza atmam, çalışmam öyle! Ama konu Beşiktaş ise, ben her şeyimi Beşiktaş'tan kazandım, hayatımı verdim. Benim orada ağırıma giden, üzüldüğüm şey ben 5 maçlık, 6 maçlık antrenör değilim! Siz bana kendiniz dediniz kürsüde 'Rıza hocayla devam ediyoruz' diye... Benim en çok üzüldüğüm orada, benimle top oynayan, benimle beraber olan arkadaşlarımdı! Bana konuştuklarının dışında davrandılar. Ben onlara yakıştıramadım.

"Beşiktaş'a kırgın değilim"

Beşiktaş'a kırgın olmadığını belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'a kırgın değilim, Samet Ağabey'e var kırgınlığım, Feyyaz'a var ve Başkan'a var! Hasan Arat'a var! 'Beraber devam edeceğiz' diye söylediniz, ben de geldim Samet Abi'ye takımın plan programını verdim, Serdar Adalı'ya verdim, ikisine de... Seninle beraber dedi ikisi de! Ne olduğunu onlara sormak lazım. Ben de diyorum ne oldu. Hem böyle konuşuyorsun, hem böyle yapıyorsunuz.

"Benim şartlarımla hiçbir antrenör oraya gelmez"

Kendi şartlarında hiçbir antrenörün Beşiktaş'a gelmeyeceğini söyleyen Rıza Çalımbay, şu sözleri sarf etti: