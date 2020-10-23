Rıza Çalımbay: Bunun rövanşı da var, dört gözle bekliyoruz

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Villarreal deplasmanından 5-3'lük yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmayı değerlendirdi.

beIN Sports'a maçın ardından konuşan Çalımbay maçtan hiç kopmadıklarını ancak şanssız gollerle yenildiklerini söyledi.

"MAÇTAN HİÇ KOPMADIK"

''İkinci yarıda bir ara 10 kişi kaldık, orada da golü yedik. Deplasmana gelip Villarreal'e üç gol atmak kolay değil. Biz oyundan hiç kopmadık. Ancak bazı hataları yapmamak gerekiyordu. Bazı goller bize yakışmadı. Son iki golde çok şanssızdık. Ancak diğer gollerde hatalarımız var. Ne olursa olsun 2-0 yenik duruma da düşsek maçtan kopmadık. Bunun rövanşı da var, dört gözle rövanşı bekliyoruz.''

"KALAN 5 MAÇI EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRECEĞİZ"

''Maccabi maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. İki maçı kazandığımız takdirde büyük avantaj yakalayacağız. Tek gayemiz kazanmak. Eksik arkadaşlarımız da gelince daha iyi olacağız. Biz bugünkü maçı sadece kendimiz için oynamadık. Taraftarımız, Sivas'ımız ve Türkiye'miz için oynadık. Diğer maçlarda arkadaşlara güveniyorum. Kalan beş maçı en iyi şekilde bitireceğiz.''





"BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADIK"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.

Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.