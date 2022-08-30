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    Rıza Çalımbay: Defansın önünde durmamıza rağmen kolay gol yedik

    Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilen Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Beşiktaş gibi bir takıma karşı geriye yaslanarak hata ettiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 02:03
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    Rıza Çalımbay: Defansın önünde durmamıza rağmen kolay gol yedik

    Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Sivasspor, konuk olduğu Beşiktaş'a 3- yenildi.

    Karşılaşmanın ardından konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

    "Kolay gol izni verdik"

    “Yaptığımız en büyük hata defansif açıdandı. Ben öyle bir defans geride bekleme gibi bir şeyi yapmam. Ama anlamadığım tüm oyuncuların defansın önünde durması ve buna rağmen gol yemeleri oldu. Ölü toplar olsun, pozisyonlar olsun, kolay gol izni verdik. İkinci yarıda 3 oyuncu değiştirdik ve önde basarak başladık. Gayet iyi şekilde gitti gol attık. Güzel pozisyonlar yakaladık. Oynadığımız ilk yarıdaki oyun bana göre çok kötüydü. Hem bana, hem bize yakışmadı.

    Rıza Çalımbay: Defansın önünde durmamıza rağmen kolay gol yedik #1

    "Geriye yaslanıp Beşiktaş'tan puan almak kolay değil"

    Hiçbir zaman geriye yaslanıp Beşiktaş’tan puan almak kolay iş değil. Biz üzgünüz. Bunlardan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız.”

    Rıza Çalımbay: Defansın önünde durmamıza rağmen kolay gol yedik #2

    Rıza Çalımbay: Defansın önünde durmamıza rağmen kolay gol yedik #3


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