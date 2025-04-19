Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE OYUN OYNAYAMADIK"

Çalımbay, şu şekilde konuştu:

Bizim için önemli bir maça çıktık. Arkadaşlarımıza da bunu anlattık. Buraya eksik oyuncularımızdan yoksun geldik. Yine de güzel bir maç oldu. Karşılıklı goller oldu. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Önümüzde kritik olan maçlar var. O maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte daha da güçlü bir ekip olacağız. Bugün istediğimiz şekilde oyun oynayamadık.