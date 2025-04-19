Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE OYUN OYNAYAMADIK"
Çalımbay, şu şekilde konuştu:
Bizim için önemli bir maça çıktık. Arkadaşlarımıza da bunu anlattık. Buraya eksik oyuncularımızdan yoksun geldik. Yine de güzel bir maç oldu. Karşılıklı goller oldu. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Önümüzde kritik olan maçlar var. O maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte daha da güçlü bir ekip olacağız. Bugün istediğimiz şekilde oyun oynayamadık.
"DÜŞME DURUMUNU HİÇ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Ligden düşmeyi akıllarından geçirmediklerini vurgulayan Çalımbay, şunları dedi:
Kolay değil. Kalan maçları iyi bitirmemiz şart. Daha dikkatli olacağız ve özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Zor da bir fikstüre sahibiz. Biz ne yazık ki takımın başına geç geldik. İstediğimiz kadroyu kuramadık ve transferleri yapamadık. Tek çaremiz kalan maçları kazanmak. Düşme durumunu hiç düşünmüyoruz. Oynadığımız oyunun en az 5 katına çıkmamız gerekiyor. Oyuncuların durumun önemini iyi kavramaları gerekiyor.
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