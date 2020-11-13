Rıza Çalımbay: En büyük rakibimiz hakemdi

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor" dedi.

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin maçlarında hakemlerin çok fazla hata yaptığını öne sürdü.

Süper Lig'e istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Sakatlarımızın artmasından dolayı bayağı sıkıldık. Maçlara istediğimiz kadro ile çıkamadık. Mutlaka aksilikler oldu ama yine de iyi gitmeye çalışıyoruz. Avrupa kupalarında da ilk galibiyetimizi aldık. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. Üç maçımız kaldı, hepsi de final niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.





"BÖYLE SIKINTILI SÜREÇLER YAŞAYACAĞIZ"

Çalımbay, Süper Lig maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını aktararak, "Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun karşılığını bir türlü alamadık. Bu arayı çok iyi değerlendirip ligde de çok başarılı olacağız. Avrupa kuplarındaki tempo durduğu zaman daha iyi olacağız. İki günde bir maç yapıyoruz, böyle sıkıntılı süreçler yaşayacağız. İnşallah bunları da iyi şekilde bitireceğiz." dedi.

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ HAKEMDİ"

Çalımbay, ligin 8. haftasında sahalarında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada hakem hatalarına maruz kaldıklarını savunarak, "Pozisyonlar bulduk, penaltı kazandık. Özellikle son yarım saat çok iyi oynadık, tamamen oyunun kontrolünü aldık. Goller kaçırdık, maalesef o maçta en büyük rakibimiz hakemdi. Bize göre en az 2 penaltı daha vardı. Bütün kamuoyu da bunu kabul etti. Hakem arkadaşımız çekindi, cesaretli bir şekilde maçı yönetemedi. Biraz daha cesaretli olması gerekiyordu. Süper Lig hakemi ise biraz daha cesaretli olup ne gerekiyorsa onu vermeliydi. Bize de Galatasaray'a da. Ligde hakem hataları oluyor ama bize daha çok oluyor. Hep söylüyorum, biz hiçbir zaman hakem hatasından maç kazanmadık ama hakem hatalarından çok fazla puan kaybettik. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor, hakemlerin yaptığı hataları söylüyorum. Bu hatalarla takımlardan dolayı, taraftarların, yöneticilerin canı yanıyor. Demir Grup Sivasspor'a çok yanlış yapıyorlar." şeklinde konuştu.