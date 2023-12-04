Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'yi tribünden takip etti! Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe - Sivasspor müsabakasını tribünden takip etti.

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Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bu müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun bir ilgi olurken, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun protokol tribününden takip etti.

Uzun yıllar Sivasspor'da görev alan ve kırmızı-beyazlı takımla 1 Türkiye Kupası zaferi de yaşayan deneyimli teknik direktör, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile haftaya oynayacağı derbi maçı öncesinde ezeli rakibi yakından izledi.

Haftaya derbi heyecanı yaşanacak

Bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk edecek.