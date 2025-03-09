İHA

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe’yi konuk eden ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 7. galibiyetini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇLARDAN DAHA ZOR MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Bizim mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim de ilk maçımızdı. 3 günde oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Maça gelince herkes ne yapacağımızı çok iyi biliyordu. Maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde oynadık. Çok güzel bir maç oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Herkes kendine geldi. Bu maçlardan daha zor maçlar oynayacağız.

"TARAFTARIN DESTEĞİYLE ÇOK GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Mücadelede sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj ve Simic'in durumları hakkında gelen soruyu yanıtlayan Çalımbay, şu yanıtı verdi:

Fazla bilgi sahibi değilim. Rey Manaj bir gün hastanede yatacak. Simic’e dikiş atıldı. Çok ciddi bir sorun yoktu. Taraftarın desteğiyle çok güzel bir maç oldu. Onlar da olmadan biz olamayız. Onlar her zaman bizim birinci adamımız.

"MUTLAKA GALİP GELMEMİZ GEREKİYORDU"

Aldıkları galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, şu şekilde konuştu: