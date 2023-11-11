Rıza Çalımbay göreve başladı: Krizi en iyi şekilde atlatacağız Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifası sonrası takımın başına geçen Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenledi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifası sonrası takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta başladı ve burada bitti. Beşiktaş'ın bende yeri hep apayrıdır. Aynı ilk başladığım zamana benziyor bugün. Saydın Demirören döneminde de böyle başladım. Başkan, Del Bosque zamanı çağırdı ve 'Beşiktaş'ta çalışır mısın?' dedi. Sıkıntılı ve kaosla başladık. Bir tek Galatasaray'a kaybettik, namağlup bitiriyorduk. Takımın durumu iç açıcı değil. Nerde krizi var, onu bulmamız lazım.

"Bu krizi atlatacağız"

Ufak bir idman yapacağız ve maça çıkacağız. Bu benim için dezavantaj. Ancak oyuncularla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka şekilde çıkacaklar. Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız.

"Durumumuz iyi değil" dediler yaparız dedim"

Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim.

"Mutluyum"

Nereye kadar giderse bu anlaşma... Bizim için zor bir başlangıç. Hakikatten sıkıntılı durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra 'Yok' demem mümkün değil! 2 maç olur, 3 maç olur! Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım. Mutluyum, işimizin zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Daha önce gelsem, daha farklı şeyler olacağını biliyorum. Ama bu durumu atlatacağız. En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım.

"Kapasitemiz bu değil"

Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O Sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok.

"Sakatları asla oynatmam"

Sabah çok erken geldim, sabahtan beri takımı yazıyorum. Sakat çok. Altyapıdan oyuncu çıkarırız. Sakatlığı olan oyuncuyu asla oynatmayacağız. Başakşehir maçını iyi şekilde bitirdikten sonra önümüz açılacak.

Beşiktaş şans verdi, sıra bizde"

Sezon başında gelmeyi, transferleri yapmayı biz de isteriz. Ancak şu anda bizi çağırdılar. Yapacak bir şey yok. Çok iyi Beşiktaşlı olduğumu söylediler. Ne olursa olsun, çağırdıkları zaman gelirim. Beşiktaş'a minnet borçluyum. Beşiktaş bize verdi, şimdi sıra bizde. Elimizden geleni yapacağız.

"Beşiktaş şampiyonluğa oynar"

Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları sağ olsun beni aradılar. Hepsi değerli insanlar. Ben zaman düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Bugünkü durumdan çok iyisini yapabilirler.

"4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"

"İlk geldiğimde de taşın altına elimi koydum. O sene de Avrupa'dan elenmiş, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde alt sıralarda bir takım vardı. Ama biz çok güzel şeyler yaptık, bir tek Galatasaray'a kaybettik. O zamanki Rıza ile bugünkü Rıza arasında çok fark var. 4 maç sonra gitmekten korkmuyorum.

"Başakşehir maçında gençleri kullanacağız"

Genç arkadaşlarımız var. Semih, Ege, Arda... Bu arkadaşlarımızı tanıyıp kullanmamız gerekiyor. Başakşehir maçında büyük ihtimalle kullanacağız. Bambaşka şekilde çıkabiliriz.

"Transferlerin hepsi iyiydi"

Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu.

Rıza Çalımbay iddialı konuşmuştu

Öte yanda Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde takımın başına gelmek istediğini şu sözlerle açıklamıştı: