Rıza Çalımbay: Bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖYLE BİR FAUL YOK!"

Mücadeleyi değerlendiren 62 yaşındaki teknik adam, şunları dedi:

Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef.

"PUAN ALMAK İSTİYORDUK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, şu şekilde konuştu:

Puan almak istiyorduk, zaten ihtiyacımız da vardı. Maça da gayet iyi başladık. Ben yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum. Ben hakem arkadaşımızın o harekete nasıl faul verdiğine inanamıyorum. Talisca zaten onları arıyordu, kendine frikik atmak için yer arıyordu. İkinci yarıda da güzel şeyler yaptık. Her türlü şeyi denedik. Beklemediğimizde de 2. gol oldu. Rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı. Ama maalesef olmadı. Bundan sonra kalan maçlarımızı güzel bir şekilde bitirmek için çalışacağız.

"BU HAKEMİN BİZE BİR ŞEY YAPACAĞINI BEKLİYORDUM GERÇEKTEN"

Bir basın mensubunun "Mourinho maçın hakemini çok beğendiğini söyledi. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna Çalımbay, şu yanıtı verdi:

Bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum gerçekten. Gerçekten çok iyi bir yerden faul verdi. Mourinho diyebilir kendisine göre bir yorum. Biz kesinlikle memnun değildik. O pozisyon kesinlikle faul değildi. Vermesi doğru değildi.

"KRİTİK MAÇLARIMIZ VAR"

Takımın ligde kalması ile ilgili soruya Çalımbay, şu şekilde konuştu: