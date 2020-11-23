Rıza Çalımbay: Hakemler bize karşı saygılı olmalı

Sivasspor'un mütevazı ve kimseyi kırmayan bir yapıya sahip olduğunu belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, hakemleri eleştirdi.

Rıza Çalımbay, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK PUANIMIZ GİTTİ"

20 seneye yakın futbol oynadığını belirten Çalımbay "En fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçtiğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz, yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti." diye konuştu.

"PENALTIYI ÇÖZEMİYORSAN ORADA DURMAYACAKSIN"

Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdiki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Demir Grup Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu." şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİN DE BİZE SAYGILI OLMASI LAZIM"

Hakemlerle ilgili artık açıklamada bulunmayacağını belirten Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızla ilgili bir konuşma yapmayacağım. Hakemler VAR sistemi olmasına rağmen hata yapıyor. Bu da böyle devam edecek. Ben Rıza Çalımbay olarak, hiçbir hakem arkadaşımız, ‘Bunu yaptı, şunu yaptı’ diye konuşmak istemiyorum. Kendi işime bakacağım." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Bir sürü sorun yaşıyoruz. Fatih Karagümrük maçında 9 tane eksikle maça çıktık. Mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için üzüldük tabi. Max Gradel son bölümde o golü atsa, belki maçı da kazanıp dönecektik. Ben kırıcı bir insan değilim. Hakem arkadaşları kötüleyerek puan almak istemiyoruz. İstemeyiz de Allah korusun. Bir takımın hakkını yiyip de hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin ama hakem arkadaşlarımız da bizim puanlarımızı vermesin kendi hatalarından dolayı. Benim istediğim bu. Geçen seneden beri Sivasspor'a inanılmaz hatalar yapıldı. Sivasspor; mütevazı ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor." dedi.