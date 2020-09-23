Rıza Çalımbay: Hiçbir takım hazır değil

Erzurumspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle yenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, tüm takımların ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 3. haftasında sahalarında Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımların lige henüz hazır olmadıklarına dikkati çekti.

Takımların hala transfer yaptığını, oyuncuların gelip gittiğini vurgulayan Çalımbay, "Hiçbir takım hazır değil. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak." açıklamasında bulundu.

"BİZİM İÇİN MORAL OLDU"

Ligin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Çalımbay, "Sahamızda ilk hafta şansız bir maç kaybettik, onu telafi etmemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ve iyi de gidiyordu. Mağlup duruma düştük ama son 10 dakika güzel goller attık. İyi bir galibiyetle döndük ve bu bizim için iyi bir moral oldu. Takım açısından iyi bir güven oldu." ifadelerini kullandı.