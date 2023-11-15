Rıza Çalımbay: Kadın analizcime güveniyorum Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, teknik ekibe aldıkları kadın analizciye güvendiğini, başarılı bir üniversite geçmişiyle takımda iyi işler yapacağına inandığını belirtti.

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Beşiktaş teknik direktörü Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başladı. Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında Başakşehir'i 1-0 yenerek moral buldu.



Milli araya girilmesi sonrası S Sport'a açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Vincent Aboubakar ve Burak Yılmaz hakkında da konuştu.

"Kadın analizcimize güveniyorum"

Takımda yapmak istediği değişiklikler hakkında konuşan Çalımbay, teknik ekibe aldıkları yeni analizciden de bahsetti:

Ekibimize kadın bir analizci aldık. (Gülenay Aygel) Üniversitesini birincilikle bitirdi, çok başarılı çok özellikleri olan birisi. Ben çok memnunum. Çok iyi olacağını düşünüyorum.

Çalımbay'ın diğer açıklamaları şöyle:



"Ghezzal'ı oynamamaya ikna ettiler"

Oyuncular seçim sürecinden etkilenmez. Bizim yapmamız gereken şey maç kazanmak. Herkesle konuşuyoruz, adaylara takımla ilgili bilgiler de veriyoruz. Güzel bir yarış olacak. Kim kazanırsa kutlayacağız. Yarın (15 Kasım) takım hep beraber yemek yiyecek. Geçen maçta soyunma odasına girdim, Ghezzal ağlıyor. Arkadaşları çevresine toplanmış, teselli ediyor. 'Oynama, daha kötü olur' dediler. Öyle ikna ettiler oynamadı.

"Tek sıkıntımız sakatlar"

Rebic'le konuştum, çok iyi oyuncu olduğunu, şu an sadece %40'ını gösterdiğini söyledim. Aynısını Rosier'e de belirttim. Bu takım geçen sezon 15 maç kaybetmeme serisi yaptı. Çok iyi şeyler olacağına inanıyorum, tek sıkıntımız sakatlar. Başakşehir maçında takımın bütünleşmesi harikaydı. Aralarında 'Bu maçı kazanmamız lazım' diye konuşmalar yaptılar. Geçmişte birçok takımla başarılar elde ettim ama Beşiktaş ayrı, Beşiktaş bambaşka. Beşiktaş'a geldiğinde tek hedef şampiyonluk olur.

"Metin Tekin'le de konuştum"

Eski takım arkadaşlarımın hepsiyle görüşüyorum. En çok Metin'le konuştum. Onların da bu kulüpte görev almalarını istedim. Yavaş yavaş bu işin içine giriyorlar.

"Burak'ın biraz daha sakin olması lazım"

Burak yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi hatta onu Trabzonspor'a gönderen benim. Bunlar olabilir, antrenörlük öyle kolay değil. Burak'ın biraz daha sakin olması lazım. İstiyorsa ileride çok iyi antrenör olabilir.

"Aboubakar, hazır değilim dedi"

Rıza Çalımbay, Aboubakar hakkında ise; "Aboubakar'a hazır mısın dedim? 'Yok ayağım ağrıyor' dedi. Başka da bir şey konuşmadım." dedi.