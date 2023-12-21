Rıza Çalımbay: Kendi kendimize kaybettik Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1'lik Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada yedikleri 3 golün de kendi hataları olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz golü attık. Kendi kalemize atar gibi gol yedik. Geri pas veriliyor gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına çalıma gidiyor gol yiyoruz. Bu maçın bütün rakamlarına bakın, en üst biziz. Yapmışız, etmişiz, şut falan bizde. Bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı. Onun dışında bir şey yok" dedi.

"Kendi kendimize yenildik"

Rıza Çalımbay, takımın formunu eleştirirken, "Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu! Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. İkinci yarı gayet iyi başladık. Alex Oxlade-Chamberlain sakatlandı yine, her maç olduğu gibi. Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti" ifadelerini kullandı.

"Gitgide takım zayıflıyor"

Kadro dışı kalan oyunculara değinen 60 yaşındaki teknik adam, "Eğer Beşiktaş takımının oynamayan oyuncuları sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı farklı olurdu. Mesela Gedson Fernandes oynayabilirdi bugün. Ayağı o kadar önemli değil. Kadro dışı kalan oyuncular işlerine güçlerine baksalardı bambaşka olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin" diye konuştu.