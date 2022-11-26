Rıza Çalımbay: Ligde istediğimiz yerde değiliz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. Onun için lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız." dedi.

Sivasspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar ardından dayanıklılık çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

"Ligde istediğimiz yerde değiliz"

Antalya Belek kampında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa kuplarında çok iyi şeyler yaptık, grubu lider tamamladık. Mart ayına kadar Avrupa maçı yok ama onun dışında hem lig hem de Türkiye Kupası maçları başlayacak. Onun için buradaki eksikleri gidermemiz gerekiyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Onun için lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız." diye konuştu.





"Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız"



Rıza Çalımbay, "Eksiklerimiz ve bundan önceki maçlarımızda yaptığımız hatalarımız var. Bunları gidermek için çok iyi bir zaman oldu. Bu zamanı da çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda tüm takıma görev vereceğiz. Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sivasspor, Süper Lig'de 17. sırada

UEFA Konferans Ligi'nde grubundan lider olarak çıkan ve son 16 turuna kalan Sivasspor'da işler Süper Lig'de yolunda gitmiyor.

Kırmızı-beyazlılar, 14 haftası geride kalan ligde topladığı 11 puanla 17. sırada küme düşme hattında bulunuyor.