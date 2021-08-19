Euro
9.9752
0.02%
Dolar
8.5237
0.2%
Altın
482.53
-0.71%
Borsa
1.44
-0.67%
Bitcoin
393.346
3.32%
EXEN Coin
26.94
2.62%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Rıza Çalımbay: Maalesef son vuruşları yapamadık

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 yenilen Sivasspor'un tecrübeli hocası Rıza Çalımbay son vuruşları yapamadıklarını söyledi.
    • AA
    • 19.08.2021 - 23:33
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 23:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rıza Çalımbay: Maalesef son vuruşları yapamadık

    SUEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag ile karşılaştı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bu neticeyi hak etmedik, arkadaşlarımızın yaptığı mücadele müthişti. Her türlü riski alarak maçı hiç bırakmadık." ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay: Maalesef son vuruşları yapamadık #1

    "ORADA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

    İkinci turdan ümitli olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maalesef son vuruşları yapamadık. Danimarka'da galibiyet için oynayacağız. Orada iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Burada iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçın ikinci yarısı Danimarka'da oynanacak, turdan kopmadık." dedi.

    Rıza Çalımbay: Maalesef son vuruşları yapamadık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir