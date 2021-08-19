Rıza Çalımbay: Maalesef son vuruşları yapamadık

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 yenilen Sivasspor'un tecrübeli hocası Rıza Çalımbay son vuruşları yapamadıklarını söyledi.

SUEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag ile karşılaştı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bu neticeyi hak etmedik, arkadaşlarımızın yaptığı mücadele müthişti. Her türlü riski alarak maçı hiç bırakmadık." ifadelerini kullandı.

"ORADA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

İkinci turdan ümitli olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maalesef son vuruşları yapamadık. Danimarka'da galibiyet için oynayacağız. Orada iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Burada iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçın ikinci yarısı Danimarka'da oynanacak, turdan kopmadık." dedi.