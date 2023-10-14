Rıza Çalımbay: Milli Takım'da yerli antrenör olması gerekiyor Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, katıldığı canlı yayında "Milli Takım'da yerli antrenör olması gerekiyor. Benim kendi fikrim bu. Geçmişe baktığınızda, en başarılı dönemde hep Türk hocalarla başarılı olmuş milli takım" dedi.

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Son olarak Sivasspor'u çalıştıran ve geçen sezonun sonunda görevinden ayrılan 60 yaşındaki teknik direktör Rıza Çalımbay, katıldığı canlı yayında Beşiktaş ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda tek maçla antrenöre bir şey demek zor"

A Milli Takım'ın Hırvatistan galibiyetini değerlendiren Çalımbay şunları dedi:

Ne olursa olsun kazanılan bir maç var. Karşımızdaki takım Hırvatistan ama Hırvatistan'ın futbolu bu değildi. Bana göre tam zamanında yakaladık. Ne olursa olsun deplasmanda oynandı ve 3 puan çok önemliydi. Şu anda tek maçla antrenöre bir şey demek de zor. En önemlisi kazanmaktı ve o da yapıldı.

"Hırvatistan tam kadro çıksa belki sıkıntı yaşanabilirdi"

Hırvatistan maçındaki kadro tercihi hakkında konuşan deneyimli isim şu ifadeleri kullandı:

Risk olabilirdi, Hırvatistan tam kadro çıksa belki sıkıntı yaşanabilirdi. Samet için de bana göre bir şanstı. İyi değerlendirmesi gerekiyordu. O da kötü oynamadı. Maça baktığımıda, ilk yarıda Dalic de söyledi bunu ilk yarıda şutları yoktu. Hırvatistan, Avrupa'da final oynayan takımlardan birisi ama düşük tempo ile oynadılar bizi rahatsız etmediler. Daha fazla da atabilirdik. Bir daha öyle bir Hırvatistan yakalayamazsın. Bu da iyi bir şekilde değerlendirildi.

"Milli Takım'da yerli antrenör olması gerekiyor"

Milli Takım'da yabancı hoca olmasıyla ilgili Rıza Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Her şeyden önce ben şaşırdım. Milli Takım'da yerli antrenör olması gerekiyor. Benim kendi fikrim bu. Geçmişe baktığınızda, en başarılı dönemde hep Türk hocalarla başarılı olmuş milli takım. Bir sürü başarılar var, hepsinde Türk hocalar var. Yabancıyı gönderiyoruz, tekrar yabancı alıyoruz. Türkiye'de bu takımı çalıştıracak yerli antrenör yok mu? Bu işi yapacak bir sürü insan var. Ben antrenörler derneği başkanı olsam üzülürüm. Türk antrenörlerini bu kadar küçük görmesinler. Dil olacak, konuşacak, bir sürü şeyi olacak. Aynı dili konuşacak. Türkiye'de hemen her takımda 20 taneye yakın yabancı oyuncu var. Onları yöneten yerli antrenörler var. Milli Takım'da yerli oyuncular var. Yabancı hoca yönetiyor. Çelişkiye bakar mısınız?

"Beşiktaş'tan teklif gelse, tabii ki giderim"

Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde gideceğini belirten Çalımbay, şu açıklamayı yaptı:

Burak Yılmaz yeni, Şenol Hoca'yla başladı, devam etti. Maça çıkması bir bakıma doğru. Şöyle doğru, onlarla çalışan Burak Yılmaz. O takımı bilen Burak Yılmaz. Beşiktaş'tan teklif gelse, tabii ki giderim. Futbol hayatıma orada başladım, orada bitirdim. Başka bir yerde oynamadım. Bir yerde başlayıp, bir yerde bitiriyorsanız müthiş bir şeydir. Futbolculuk hayatım mükemmel şekilde geçti. Antrenörlük hayatım da öyle benim. Beşiktaş zorda olsa, bana görev verseler koşa koşa giderim. Oranın bana verdiklerini, benim de Beşiktaş'a vermem gerekiyor. Hiç tereddüt etmem.

"Bana göre en büyük sorun Afrika Kupası"

Beşiktaş'ın sorunların değinen başarılı teknik adam, şunları dedi:

Beşiktaş'ın önünde hedefleri var, Türkiye Kupası, lig, Avrupa var. Hedefsiz bir takım değil. Yeni gelen bazı arkadaşlar hazır değil. Telaş olmaması gerekiyor. Son maçları istediği gibi olmadı ama onlar telafi edilir. Bana göre en büyük sorun Afrika Kupası. Oraya gidecek bazı oyuncuları var. En büyük sıkıntı o olur. Onun dışında Beşiktaş'ın hedefi var. Bunu gerçekleştirebilir. Beşiktaş'ın kadrosu var ama oyuncuların bazıları hazır değil.

"Beşiktaş'ın iyi yere geleceğine inanıyorum"

A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:

Beşiktaş taraftarının kopmaması gerekiyor hiçbir zaman. Beşiktaş taraftarı bambaşkadır. Beşiktaş taraftarı oyuncusunu canlandırır. Öyle olması gerekiyor. Takıma sahip çıkmak gerekiyor. Eldeki kadro bu, bu oyuncular oynayacak. Bu oyuncuları motive edeceksiniz. Başka bir şey yok. Bizim dönemimizde hiç böyle bir şey (Taraftarın sahaya sırtını dönmesi) olmamıştı. Beşiktaş'ın iyi yere geleceğine inanıyorum.

"Galatasaray maçı bana göre bir şanstır"

Beşiktaş'ın oynayacağı Galatasaray derbisi hakkında Çalımbay, şu değerlendirmeyi yaptı:

Galatasaray maçı bana göre bir şanstır. O maçı kazandığınızda her şey değişir. Bambaşka bir Beşiktaş olur. Bu maçı kazanmak için iyi hazırlanmak gerekiyor. Milli araya denk gelmesi bir şans. Onu iyi değerlendireceksin. Önemli, güzel bir hedef bu. Çık, oyna, kazan, bitsin.

"Büyük maç oynar ve gözünde büyütürsen, kaybedersin"

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ligde makas çok açıldı yorumları karşısında Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Öyle bir açıklama olur mu! Şimdi sen Fenerbahçe ile oyna, Fenerbahçe Sivas'ı yense ne olur, normal bir şey olur. Sivas, Fenerbahçe'yi yense müthiş bir şey olur. Biz mesela çok yendik. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferlerinden dolayı fark açıldı. Bir de Adana Demirspor var. Büyük maç oynar ve gözünde büyütürsen, kaybedersin. Aciz olmayacaksın. Yenilsen bile mücadele edeceksin, pozisyona girmeye çalışacaksın. Büyüttükçe büyütüyorsun.

"Beşiktaş'ta ortada bir kriz var"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta kriz olduğundan bahsetti.

Beşiktaş'ta ortada bir kriz var. Onu çözmek gerekiyor. Biraz önce söyledim, önünde bir derbi var. Yenilmeyeceksin o maçta. Eksiği olan oyuncuların da biraz daha hazır olmaları gerekiyor. Taraftar ve futbolcuların bütünleşmesi gerekiyor, en önemlisi o. Taraftarın desteği çok önemli. Taraftar bence 12. adam değil, 1. adam. Taraftar maça gelmezse kazanamazsın. Taraftarı kazanması gerekiyor. Bu maçları kazandığınızda, herkese bir güven geliyor. Herkes bambaşka oluyor.

"Beşiktaş taraftarının rahatsız olduğu tek şey Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallamasıydı"

Lugano maçında yaşananlar ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tribünden ayrılmasıyla ilgili Çalımbay, şu sözleri sarf etti: