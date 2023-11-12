Rıza Çalımbay: Mükemmel bir gündü Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından "Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 55’inci dakikada Muleka kaydetti.

Mücadelenin ardından ise Beşiktaş'ın başında 18 yıl aranın ardından maça çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik"

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı:

Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum taraftarımızın desteğine. Gerçekten bu maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Her şeyden önce bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Haftalardır istedikleri sonuç olmadı. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. Aldığımız sadece 1 galibiyet. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart.

"Ghezzal'ı anlamadık, çok ağladı"

Rachid Ghezzal hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı şunları dedi:

Bahtiyar'da bir şanssızlık oldu. Mücadeleye girdiğinde dirseği geldi. Gözü görmemeye başladı. Kapandı ve kan geldi. Şu anda iyi herhalde. Yoksa haberimiz olurdu. Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Elimizdeki sağlamlarla oynadık ama üzüldük.

"Süleyman Seba için bir vefa maçı gibi bir maç oynamak istiyoruz"

Antalya ve Sakarya'ya gideceklerini söyleyen Çalımbay, şunları dedi: