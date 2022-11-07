Rıza Çalımbay: Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Çalımbay,"Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi." dedi.

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi"

Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu.

Kenarda sürekli söyledik, pas yaptığımızda daha etkili olduk. Son paslarda etkili olamadık. Çok güzel bir lig maçı oldu ama yapacak bir şey de yok." dedi.

"Ara, bizim için mükemmel olacak"

Dünya Kupası arasıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay "İnşallah son maçımızı evimizde kazanırız. Ara, bizim için mükemmel olacak. Yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Uzun yolculuklar yaptık." diye konuştu.