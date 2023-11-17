ensonhaber.com

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından 18 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönen deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, milli ara döneminde siyah-beyazlı takımla hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maç için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın gerçekleştirdiği son idman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız"

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı:

Gayet iyi geçiyor, problem yok. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Sakat olan oyuncularımız, milli takıma giden oyuncularımız var. Onlar da takıma katılınca her şey daha iyi olacak. Çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi şansa bırakmamaya çalışacağız.

"Onların huzura ihtiyacı vardır"

Takımın son durumundan bahseden Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Oyuncu arkadaşların istekleri vardır, gerginlikle bundan dolayı yaşanmıştır. Her şey olabilir. Onların isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Ama ne yapacaksak da takımın menfaatine göre yapacağız. Onların istekleriyle her şey olmaz. Onların huzura ihtiyacı vardır. Biz de kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Pazar günü hazırlık maçımız var Sakaryaspor ile. İkinci maçımız vardı ama hem sakatlıklar, hem de milli takıma giden oyuncular sebebiyle iptal ettik.