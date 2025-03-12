Rıza Çalımbay: Seri yakalamamız lazım

İHA

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ZOR BİR ZAMANDAYIZ"

3-1 kazandıkları Göztepe maçını değerlendiren Çalımbay, şunları dedi:

Başta taraftar olmak üzere tüm oyuncu ve arkadaşlarımız da dahil maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler ve oynadılar. Taraftarlarımız da sonuna kadar bizi desteklediler. İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor maçlarımızda. Bunlar yaparsak biz istediğimiz yere gelebiliriz. Çünkü işimiz kolay değil gerçekten. Zor bir zamandayız. Her şeye dikkat edeceğiz.

"SAKATLIK HER ZAMAN OLABİLİR"

Hafta sonu Hatayspor ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Oynayacağımız Hatayspor maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay bir maç değil. Zor bir maç olacak. Hatayspor iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim de sezon başı çalıştığımız takım. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Orada bizim mutlaka 3 puandan başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor ki bu kaostan çıkmamız için. Ben oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız 7-8 tane sakatımızın olması. Şu anda tek stoperimiz var. Ona göre de takımımızı yapmaya çalışıyoruz. O da bizim için bir şanssızlık, bir dezavantaj ama biz bunu mazeret olarak kabul etmiyoruz. Sakatlık her zaman olabilir. Her şeyimizi vererek oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz tek düşüncemiz bu.

"ŞU ANDA BİR ŞEYLERİ YOK GİBİ"

Bir gazetecinin, Göztepe maçında kafa travması geçirerek ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj ile Simic'in durumunun sorması üzerine Çalımbay, şu yanıtı verdi:

Onlar yarın çıkacaklar antrenmanlara. Büyük ihtimalle de ikisi de Hatay maçında oynayabilir görev verirsek. Şu anda bir şeyleri yok gibi.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.