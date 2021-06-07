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    Rıza Çalımbay, Sivasspor tarihine geçti

    Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, Sivasspor'la 6. sezonunu geçirecek ilk hoca olacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:21
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    Rıza Çalımbay, Sivasspor tarihine geçti

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'la 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atan teknik direktör Rıza Çalımbay, tarihe geçti.

    Kırmızı-beyazlı ekiple 6. kez sözleşme yapan Çalımbay, Sivasspor'da altıncı sezonunu geçirecek ilk isim olacak.

    Rıza Çalımbay, Sivasspor tarihine geçti #1

    SİVASSPOR TARİHİNE GEÇTİ

    Sivasspor'da, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Çalımbay, 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte altıncı kez teknik direktör olarak görev yaparak Sivasspor tarihine geçti.

    Çalımbay yönetiminde Sivasspor, süper ligi 2019-2020 sezonunda 4, 2020-2021 sezonunda 5. olarak tamamladı.

    2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor, yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa Konfederasyon Kupası'nda oynanacak müsabakalarda temsil edecek.

    Rıza Çalımbay, Sivasspor tarihine geçti #2

    SİVASSPOR´DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAN İSİMLER

    1968-1969 Hilmi Kiremitçi

    1968-1969 İlhan Uralgil

    1968-1969 Lütfü Baykuş

    1969-1971 Naci Özkaya

    1970-1971 Lefter Küçükandonyadis

    1971-1972 Lütfü Baykuş

    1972-1973 Bülent Eken

    1973-1974 İlhan Uralgil

    1974-1975 Hilmi Kiremitçi

    1974-1975 Serpil Hamdi Tüzün

    1974-1975 Erdoğan Gülhan

    1975-1976 Lütfü Baykuş

    1975-1976 ismet Yamanoğlu

    1975-1976 Muhterem Ar

    1976-1977 Lütfü Baykuş

    1976-1977 Selahattin Elbay

    1976-1977 İsmail Kurt

    1977-1978 Lütfi Baykuş

    1977-1978 Selahattin Elbay

    1977-1978 Mustafa Arslan

    1977-1978 Fevzi Tanyılmaz

    1978-1979 Köksal Mesci

    1979-1980 Nazım Kona

    1980-1981 Kamuran Soykıran

    1980-1981 Erdoğan Gülhan

    1981-1982 Erdoğan Gülhan

    1981-1982 Selahattin Elbay

    1982-1984 Uğur Yıldırım

    1984-1985 Mümtaz Sümer

    1984-1985 Yılmaz Şen

    1984-1985 Selahattin Elbay

    1985-1986 Metin Kurt

    1985-1986 Kadir Giderler

    1986-1987 Ömer Uzun

    1986-1987 Selahattin Elbay

    1986-1987 Lütfü Baykuş

    1987-1988 Erdoğan Gülhan

    1988-1989 Timuçin Çuğ

    1989-1990 Erdoğan Gülhan

    1989-1990 Oğuz Emiroğlu

    1990-1991 İsa Ertürk

    1990-1991 İlker Tolun

    1990-1991 Haşim Kaya

    1990-1991 Halis Reçber

    1991-1992 Timuçin Çuğ

    1991-1992 Murat Özgen

    1992-1993 Arda Vural

    1992-1993 Nihat Fırat

    1993-1994 Arda Vural

    1993-1994 Üstün Türköz

    1993-1994 Davut Şahin

    1993-1994 Fikret Çeliktaş

    1994-1995 Turgut Kafkas

    1994-1995 Hasan Gül

    1995-1996 Göker Erdem

    1995-1996 İlhami Başköy

    1996-1997 Timuçin Çuğ

    1996-1997 Erhan Dodanlı

    1997-1998 Hikmet Sevim

    1997-1998 Faruk Serin

    1998-1999 Murat Özgen

    1999-2000 Bülent Albayrak

    2000-2001 Ahmet Erdem

    2001-2002 Bülent Albayrak

    2001-2001 İlyas Tüfekçi

    2002-2003 Mehmet Şahan

    2003-2004 Muharrem Uğur

    2003-2004 Kemal Kılıç

    2004-2005 İsmail Kartal

    2005-2006 Werner Lorant

    2006-2007 Karol Pecze

    2006-2007 Bülent Uygun

    2007-2008 Bülent Uygun

    2008-2009 Bülent Uygun

    2009-2010 Bülent Uygun

    2009-2010 Muhsin Ertuğral

    2009-2010 Mesut Bakkal

    2010-2011 Mesut Bakkal

    2010-2011 Rıza Çalımbay

    2011-2012 Rıza Çalımbay

    2012-2013 Rıza Çalımbay

    2013-2014 Roberto Carlos

    2014-2015 Roberto Carlos

    2014-2015 Sergen Yalçın

    2015-2016 Sergen Yalçın

    2015-2016 Okan Buruk

    2015-2016 Mesut Bakkal

    2016-2017 Osman Özköylü

    2016-2017 Mesut Bakkal

    2016-2017 Samet Aybaba

    2017-2018 Samet Aybaba

    2018-2019 Tamer Tuna

    2018-2019 Hakan Keleş

    2019-2020 Rıza Çalımbay

    2020-2021 Rıza Çalımbay

    2021-2022 Rıza Çalımbay

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