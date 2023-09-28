Rıza Çalımbay: Sivasspor'dayken Avrupa'ya gittiğimizde bize haksızlık yapıldı Son olarak Sivasspor'da görev yapan Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada "Sivasspor'dayken Avrupa'ya gittiğimizde bize haksızlık yapıldı. Bizim maçlarımız ertelenmedi ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları erteleniyor" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

7 Haziran 2023 tarihinde 2 dönem görev aldığı Sivasspor'a veda eden, o günden bu yana takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Asist Analiz'den Nazlıcan Elestekin'e özel bir röportaj veren Çalımbay, geçmiş dönemde Sivasspor'u çalıştırırken kendilerine haksızlık yapıldığını savundu.

"Sivasspor'a bir haksızlık yapıldı"

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarıları devam eder mi?" sorusuna 60 yaşındaki çalıştırıcı, şu yanıtı verdi:

Şimdi bize bir haksızlık yapıldı. Ben Sivasspor'dayken 3 sene üst üste Avrupa'ya gittiğimizde bazı maçlarımızda 2 oyuncuyla bazı maçlarda 3 yedek oyuncuyla gidebildik. Onun nedeni de biz hem lig maçı oynuyoruz. Lig maçından sonra da 2 gün sonra Avrupa'ya gidiyorsun maç oynamaya. Oradan geliyorsun 2-3 gün sonra burada maç oynuyorsun. Öyle gittiğin zaman sakatlıklar ve oyuncuların yorgunlukları oldu.

"Çok sıkıntılar yaşadık"

Federasyona gittiklerini ifade eden Rıza Çalımbay, ayrıca şu sözleri de sarf etti: