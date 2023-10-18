Rıza Çalımbay: Teklifler geldi, Beşiktaş için kabul etmedim

2022-2023 sezonunun sonunda 2019 yılında bu yana görev yaptığı Sivasspor'dan ayrılan ve 7 Haziran tarihinden bu yana takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay, geleceğiyle ilgili olarak Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, teknik direktörlük için teklifler geldiğini ancak hocası Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve geçici olarak takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş'ı beklediğini söyledi.
"Beşiktaş'ı bekliyorum"
"Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?" sorusuna Rıza Çalımbay, şu cevabı verdi:
Gaziantep FK, Kayserispor, Pendikspor ve Samsunspor'dan teklif aldım beklemek istediğimi söyledim. İstesem giderdim ancak Beşiktaş'ı bekliyorum inşallah olacağına da inanıyorum. Beşiktaş'tan teklif almadım. Alsam da bunu söylemek olmaz. Hayırlısı olsun
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