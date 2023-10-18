Rıza Çalımbay: Teklifler geldi, Beşiktaş için kabul etmedim Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, başka takımlardan teklif aldığını ancak Beşiktaş'ı beklediğini itiraf etti.

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2022-2023 sezonunun sonunda 2019 yılında bu yana görev yaptığı Sivasspor'dan ayrılan ve 7 Haziran tarihinden bu yana takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay, geleceğiyle ilgili olarak Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, teknik direktörlük için teklifler geldiğini ancak hocası Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve geçici olarak takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş'ı beklediğini söyledi.

"Beşiktaş'ı bekliyorum"

"Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?" sorusuna Rıza Çalımbay, şu cevabı verdi: