Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'dan derbi toplantısı Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, dev maç öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İki teknik adam da gerekli analizleri yaptı ve oyuncularıyla son toplantılarını gerçekleştirdi.

Rıza Çalımbay umutlu

Hayal kırıklıklarıyla başlayan sezonda yeni hocanın ve yeni yönetimin göreve başlamasıyla umutlanan Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi.

Siyah-beyazlılar, ligde zirveden ne kadar uzak olsa da derbide psikolojik olarak avantajlı olan taraf. Beşiktaş son yıllarda rakiplerine iç sahada hiç kaybetmedi. Rıza Çalımbay da en çok bu üstünlüklerine ve stadı tıka basa dolduracak taraftarlarına güveniyor. Deneyimli isim, takımdaki eksiklikleri kafaya takmıyor.

"Gördüğünüz yerden vurun"

Beşiktaş, son 10 derbide Fenerbahçe'ye sadece bir defa kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin zaaflarına odaklanarak bir plan hazırladı.

Oyuncularıyla da bir toplantı yapan Rıza Çalımbay, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatını verdi.

Rıza Hoca'nın, Alex-Oxlade Chamberlain'i özel olarak çalıştırdığı ve İngiliz yıldızın Fenerbahçe'yi imha planında ayrı yeri olduğu öğrenildi.

"Ligi yeniden başlatabiliriz"

Derbi galibiyeti için oyuncularını motive eden 60 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Yenersek ligi yeniden başlatabiliriz." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması

Derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör, dev maç öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

"Rakibimiz çıkış arıyor"

62 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerine yaptığı son konuşmada birçok konunun altını çizdi.

Çok kritik bir karşılaşma oynayacağız. Sizden ilk isteğim, sezon başındaki kazanma karakterinizi sahaya yansıtmanız. Maçın tansiyonu yüksek olacak. Rakibimiz yeni yönetimiyle, taraftar önünde çıkış arıyor. Zaman zaman sertlikler olacak, tribünlerden olumsuz tezahüratlar duyacağız. Tek yapmamız gereken sakin kalmak ve kendi futbolumuzu oynamak.

"12. adam bizimle"

İsmail Kartal, şampiyonluk yolunda bu tarz derbilerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı: