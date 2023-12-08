Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın derbi karnesi

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Dev derbi öncesinde ise gözler deneyimli çalıştırıcılar Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ı üzerinde olacak.
18 yıl sonra derbiye çıkacak
Bu müsabaka siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay için de ayrı bir önem taşıyor.
60 yaşındaki teknik adam, yarınki maçla birlikte 18 yıl sonra yeniden derbi heyecanı yaşayacak ve 4. derbisine çıkacak.
Çıktığı 3 derbide 1 galibiyet aldı
Rıza Çalımbay, son derbi sınavını 2005-2006 sezonunda ‘Beşiktaş Teknik Direktörü’ olarak 18 Eylül 2005 tarihinde Fenerbahçe’ye karşı vermişti.
İnönü Stadı’nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.
2004-2005 sezonunun 28. haftasında Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasından ise Çalımbay idaresindeki siyah-beyazlılar 4-3 galip ayrıldı.
Rıza Çalımbay aynı sezonun 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray’a 1-0 kaybetti.
Fenerbahçe’ye karşı karnesi
Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Rizespor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor, Göztepe, Sivasspor, Konyaspor ve Trabzonspor ile Süper Lig’de Fenerbahçe’ye rakip olduğu 45 maçta 9 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.
İsmail Kartal, 19 ay sonra Beşiktaş'la karşılaşacak
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal da, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti.
İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 3 lig maçında 2 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.
Kartal, Galatasaray’a karşı da 4 maçta takımın başındaydı. Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ı penaltı atışlarıyla yendiği mücadelede de şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş’a 9. kez rakip olacak
İsmail Kartal, Beşiktaş’la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor’u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
İsmail Kartal’ın derbi karşılaşmaları şöyle:
2021-2022
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
2014-2015
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 (Süper Kupa)
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