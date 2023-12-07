Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın derbi taktikleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesinde Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın rakibi devirme planları da belli oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

9 Aralık Cumartesi günü 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde iki teknik adamın da planları belli oldu.

Taktik idmanında futbolcularını deneyen Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın 3 puan almak için yaptıkları analiz sonucunda ortaya çıkan taktiklerinden bazılarına ulaşıldı.

"Orta sahayı tutun"

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de lider konumda olan Fenerbahçe'nin en güçlü yönü olan orta saha ve kanatlarını alan daraltarak durdurmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda çıkış maçı olarak görülen karşılaşmayı kazanmak isteyen Rıza Hoca, Vincent Aboubakar ve Alex-Oxlade Chamberlain'e de hücumda savunmayı yıpratma görevi verecek.

Taraftarın gücüyle rakibini alt etmek isteyen Beşiktaş'ta Edin Dzeko'nun, hava topu hakimiyetine karşı da özel önlem alınması bekleniyor.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan

Fenerbahçe'de ise FC Nordsjaelland karşılaşmasındaki 6-1'lik hezimetten sonra moraller bozulmuştu. Sivasspor karşılaşmasındaki 4-1'lik galibiyete rağmen henüz eski durumuna dönemeyen sarı-lacivertliler, yeni bir seri yakalayıp uzun süredir hasret kalınan derbi galibiyetini de almak istiyor.

İsmail Kartal'ın taktiğinde bir değişiklik yapması beklenmezken orta sahada Fred'in bitmek bilmeyen enerjisini kullanarak Beşiktaş orta sahasını bastırmak isteyecek.

Kanatta İrfan Can ve Dusan Tadic'e şans verecek olan Kartal, Edin Dzeko'yu topla buluşturup Szymanski ile de hücuma destek verilmesini sağlayacak.

İlk yarıda daha temkinli bir oyun planlayan deneyimli hoca, rakibin baskıyı düşürdüğü anlarda öne çıkıp skoru elde etmek istiyor.

Bakalım bu zorlu karşılaşmada gülen taraf kim olacak...